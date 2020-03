Ionut Radu se intoarce la Inter din vara si lupta pentru postul de titular: "Inter crede in roman pentru sezonul viitor"

Ziare.

Inter l-a imprumutat in iarna pe roman la Parma, dar pana acum Radu nu a apucat sa debuteze acolo. Chiar si asa, goalkeeper-ul de 22 de ani va reveni la fosta campioana a Europei, la finalul sezonului, dupa cum anunta cei de la portalul Tutto Mercato Radu va avea sansa sa se bata pentru postul de titular la Inter, avand in vedere ca in sezonul viitor, slovenul Handanovici va ajunge la varsta de 35 de ani. In plus, acesta va intra in ultimul an de contract cu Inter."Inter crede in Radu pentru anul viitor", notau jurnalistii din Peninsula despre aceasta situatie. In plus, echipa in negru si albastru doreste sa mai aduca un portar de valoare pentru sezonul viitor. E vorba de portughezul Luis Maximiano, in varsta de 21 de ani, care evolueaza pentru Sporting Lisabona. Cota sa ajunge acum la 3 milioane de euro."Goalkeeper-ul nascut in '99 este in planurile lui Inter pentru sezonul viitor, la fel ca Radu. Imprumutat mai intai la Genoa , apoi la Parma, romanul va reveni la origini ca sa isi joace cartile in fata lui Handanovici. In acelasi timp, Inter se gandeste la Maximiano", mai adauga sursa citata mai sus.Radu a mai evoluat in Italia si pentru Genoa, iar in prezent are o cota de piata de 12 milioane de euro.In Serie A , fostul portar de la Steaua si Dinamo are 51 de aparitii, iar in 9 dintre ele nu a primit gol.3 Cupe/Ligi ale Campionilor are Inter cucerite in istorie, in 1964, 1965 si 2010, ultima cu romanul Cristi Chivu pe teren.D.A.