Presa din Italia a anuntat concurentii lui Andrei Radu pentru postul de titular al lui Inter, ocupat acum de Handanovici

Ionut Andrei Radu, fost portar la Steaua si Dinamo in Romania, este doar imprumutat acum de Inter la Genoa , insa se poate intoarce mult mai repede pe Meazza, chiar in aceasta iarna la echipa in negru si albastru.Pe langa Radu, dupa cum anunta presa din Peninsula, alti doi tineri portari stau la panda pentru poarta celor de pe San Siro.E vorba de Michele Di Gregorio, care in prezent evolueaza la Pordenone, in Serie B, si el tot imprumutat de Inter acolo, ca si Radu la Genoa, iar ultimul pe lista ar fi brazilianul Gabriel Brazao, in varsta de 19 ani, imprumutat tot de Inter in Spania, la Albacete.In cele 17 meciuri in care Genoa a jucat in acest sezon de Serie A , Radu nu a lipsit nici macar un minut. Chiar daca a avut multe meciuri cu interventii salvatoare, Genoa a iernat ultima in Italia, pe 20, cu doar 11 puncte, la 4 fata de ultimul care asigura salvarea, locul 17, ocupat acum de Sampdoria Ionut Radu a primit 35 de goluri in aceasta editie a campionatului italian.D.A.