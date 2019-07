Suma uriasa pe care Inter o cere in schimbul lui George Puscas

Ziare.

Pe urmele atacantului care a marcat 4 goluri la Campionatul European de tineret se afla mai multe echipe din Italia, printre care si Salernitana.Sansele ca Puscas sa ajunga la gruparea din Serie B sunt, insa, foarte mici, informeaza site-ul salernosport24.it 8 milioane de euro solicita Inter in schimbul lui Puscas, o suma mult prea mare pentru Salernitana, al carei buget in sezonul precedent a fost de 10 milioane de euro.George Puscas are 23 de ani si in sezonul trecut a marcat 9 goluri in 33 de meciuri jucate in tricoul lui Palermo, in Serie B.Atacantul roman a mai jucat in cariera sa pentru Liberty Oradea, FC Bihor, Inter, Bari, Benevento si Novara.I.G.