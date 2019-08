Transferul zilei in fotbalul european: Manchester United si Inter Milano au ajuns la un acord

Ziare.

Sanchez este asteptat miercuri la Milano pentru efectuarea vizitei medicale, inainte de finalizarea acordului prin care chilianul va evolua sub forma de imprumut la Inter pana la finalul sezonului.Potrivit BBC, intelegerea nu include si o optiune de cumparare a lui Sanchez, la finalul imprumutului sau pe San Siro.Oficialii lui Inter au acceptat sa plateasca 5 milioane de euro din salariul anual al chilianului, restul de 7 milioane urmand sa fie suportate de Manchester United, scrie Gazzetta.La Milano, Alexis Sanchez va face din nou cuplu in atac cu belgianul Romelu Lukaku, transferat in aceasta vara de la United la Inter, pentru 75 milioane euro.Pentru internationalul chilian, aceasta este o revenire in fotbalul italian, unde a mai evoluat pentru Udinese (2006-2011), inainte de a juca la FC Barcelona (2011-2014) si ulterior in Premier League, mai intai la Arsenal (2014-2018), iar apoi la Manchester United, din iarna anului trecut.