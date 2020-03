Un fotbalist de top al Barcelonei a fost suflat de Inter celor de la Juventus

Ziare.

Arturo Vidal, mijlocasul celor de la FC Barcelona , se poate intoarce in Italia, unde a mai jucat pentru Juventus in trecut. Juve si Inter au inaintat oferte pentru el in iarna, dar jucatorul a ramas atunci pentru moment la clubul blaugrana.Vidal a ales sa plece din vara pana la urma din Spania, dupa ce in perioada de mercato din iarna s-a inteles cu Juventus. Conducerea actualei campioane din Italia nu a parafat insa toate actele la timp, dupa cum scrie portalul Calciomercatoweb , iar acum Inter a profitat si l-a suflat pe jucatorul din Chile.Antrenor la Inter este Antonio Conte, cel care era manager la Juventus, pe vremea cand Vidal era component al "Batranei Doamne".In acest sezon, Vidal a bifat 31 de aparitii in tricoul Barcelonei. Sase goluri si trei pase de gol are Vidal in acest sezon pentru Barca.De-a lungul carierei, el a mai evoluat si pentru Bayern sau Bayer Leverkusen.D.A.