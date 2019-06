O victima de la 11 septembrie a fost identificata dupa 18 ani

Ziare.

com

Victima, un barbat al carui nume nu a fost facut public, la solicitarea familiei, este a 1.643-a persoana identificata in cadrul eforturilor depuse de legisti pentru a stabili cine sunt toti cei 2.753 de oameni dati disparuti dupa prabusirea Turnurilor Gemene, lovite de avioanele deturnate de teroristi, transmite marti dpa.Ramasitele sale au fost recuperate in 2013 in apropiere de cladirea Deutsche Bank si expertii l-au identificat prin analizarea unui fragment de os, a precizat Aja Worthy Davis, purtator de cuvant al Institutului de Medicina Legala din New York, biroul municipalitatii care se ocupa de cazurile de moarte violenta.Este vorba de prima identificare noua din iulie anul trecut, cand CME a stabilit identitatea unei alte victime, tot pe baza unui fragment de os, ca fiind Scott Johnson, un analist la compania de investitii Keefe, Bruyette & Woods.Identificarea a fost posibila datorita progreselor inregistrate in tehnologia ADN si a noilor tehnici puse la punct de laboratorul CME, mentioneaza dpa.