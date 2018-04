A fost prins un jihadist german care a participat la atentatele de la 11 septembrie 2001

Ziare.

"Mohammed Haydar Zammar a fost prins de forte de securitate kurde in nordul Siriei, iar interogatoriul sau este in curs", a spus, pentru AFP, un comandant kurd de rang inalt, fara sa ofere alte detalii.Acest barbat in varsta de peste 50 de ani este acuzat ca a fost recrutat de catre executantii atentatelor de la 11 septembrie 2001 la New York si Washington.El a fost arestat in Maroc in decembrie 2001, intr-o operatiune implicand agenti CIA si predat autoritatilor siriene doua saptamani mai tarziu.In Germania, unde era vizat de un mandat de arestare in legatura cu asistenta oferita unei organizatii teroriste, anumiti deputati si-au acuzat Guvernul ca nu a facut suficient pentru a proteja un cetatean german care risca sa fie torturat si un proces inechitabil.Un tribunal sirian l-a condamnat la 12 ani de inchisoare, in 2007, in legatura cu apartenenta sa la Confreria Fratii Musulmani, un capat de acuzare in legatura cu care risca, la acea vreme, pedeapsa capitala.Insa, dupa inceputul razboiului din Siria, patru ani mai tarziu, numerosi detinuti islamisti au fost eliberati si au intrat in grupari jihadiste.Al-Qaida avea, la acea vreme, o aripa in Siria, cunoscuta sub numele de al-Nusra, care a anuntat ca si-a intrerupt toate legaturile cu aceasta.Gruparea Statul Islamic a ocupat nordul si estul Siriei, de unde a fost dislocata de militii kurde sustinute de Statele Unite.