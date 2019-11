Casa in care s-a nascut Adolf Hitler va fi transformata in post de politie

"Unmissverstandliches Zeichen dafur setzen, dass das Gebaude fur immer einer Erinnerung an den Nationalsozialismus entzogen ist":

Guvernul austriac dorea sa impiedice transformarea acestei case, in care s-a nascut Adolf Hitler la 20 aprilie 1889, intr-un loc de pelerinaj. Un proces cu privire la suma compensatiilor financiare datorate familiei Pommer, care era proprietara imobilului de aproape un secol, s-a incheiat abia anul acesta.Ministerul austriac de Interne a anuntat, marti, ca urmeaza sa transforme casa in post de politie."Utilizarea casei de catre Politie trebuie sa arate clar ca aceasta cladire nu va mai fi niciodata un loc de comemorare a nazimului", a subliniat, citat intr-un comunicat, ministrul de Interne, Wolfgang Peschorn.in noiembrie, iar din juriu face parte un reprezentant al orasului. O hotarare urmeaza sa se ia la inceputul lui 2020.Cea mai inalta jurisdictie austriaca a acordat anul acesta compensatii in valoare de 810.000 de euro familiei Pommer, care inchiria cladirea de 800 de metri patrati Ministerului de Interne din anii '70. Cladirea era folosita ca centru pentru persoane cu dizabilitati.Insa in 2011 familia proprietara a refuzat sa finanteze lucrari de renovare si a refuzat sa vanda casa. Aceasta a ramas goala.In pofida faptului ca Adolf Hitler a petrecut putin timp in aceasta casa, ea continua sa atraga admiratori ai nazismului din intreaga lume.Antifascisti organizeaza anual o adunare in fata casei cu ocazia zilei de nastere a lui Hitler.