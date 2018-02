Mesajul unei supravietuitoare de la Auschwitz rostit in Parlamentul Germaniei

Cezura in rutina politica

Germania, a afirmat Anita Lasker-Wallfisch, s-a "comportat exemplar dupa razboi". Nimic "nu a fost negat", a adaugat femeia in varsta, cu par alb, care s-a deplasat din Anglia la Berlin pentru a se adresa politicienilor din Bundestag cu ocazia comemorarii victimelor nazismului.In tinerete a supravietuit la Auschwitz si Bergen-Belsen ororilor nazismului. Iar acum depune marturie. Femeia in varsta de 92 de ani nu a citit un mesaj, ci a povestit prin ce a trecut.A copilarit la Breslau, capitala Sileziei, actualmente Wroclaw, in Polonia. Greutatile si sicanele impotriva evreilor luau amploare. Dar tatal ei, Alfons Lasker, credea ca nu va fi prea grav. Ani mai tarziu parintii si-au pierdut viata in crimele in masa ale nazistilor. Anita si sora ei, Renate, au ajuns la Auschwitz."In numeroase cazuri oameni au fost aruncati de vii in cuptoare incinse. Si asta am vazut. Daca nu piereai direct la sosire in camera de gazare, oricum nu supravietuiai prea mult la Auschwitz".Cele doua fete au scapat, totusi, cu viata. Anita Lasker-Wallfisch a fost salvata gratie muzicii. A cantat la violoncel in orchestra de fete a lagarului.A fost un discurs emotionant. Lasker-Wallfisch isi propusese de fapt, dupa Holocaust, sa nu mai paseasca pe taram german. Dar s-a decis, totusi, s-o faca.La brat cu presedintele federal Frank-Walter Steinmeier, a patruns cu pasi marunti in sala de plen a Parlamentului. Si a depus marturie in limba ei materna."Ziua comemorarii victimelor nazismului" exista din 1996. Presedintele de atunci al Germaniei, Roman Herzog, a stabilit ca aceasta sa aiba loc in ziua de 27 ianuarie a fiecarui an, ziua eliberarii lagarului de exterminare german Auschwitz de catre militari sovietici.De atunci aceasta zi este un fel de cezura in rutina politica. Steagurile de pe Bundestag sunt coborate in berna, iar in sala de plen domneste o atmosfera linistita.Dar la cea de-a 23-a comemorare lucrurile au stat un pic altfel. De la alegerile parlamentare din toamna anului trecut, in Bundestag este reprezentata si formatiunea populista de dreapta Alternativa pentru Germania (AfD). In partid sunt si oameni care bagatelizeaza Holocaustul, carora crima in masa nazista le miroase cumva. Si deputatii acelei formatiuni s-au aflat in sala de plen, aproape toti.Presedintele federal Steinmeier, proaspat intors dintr-o vizita in Liban, a condus-o la brat pe Lasker-Wallfisch in sala, dupa care s-a asezat langa sotia sa pe unul din scaunele instalate in fata primului rand.Si cei care negociaza viitoarea mare coalitie de guvernare au fost prezenti. In spate, in tabara crestin-democrata, aproximativ 25 de fotolii au ramas neocupate.In debutul manifestarii comemorative a vorbit Wolfgang Schauble, presedintele Bundestagului, vreme de un sfert de ora. "Auschwitz face sa paleasca orice certitudine", a declarat el in repetate randuri. In finalul cuvantarii a facut referire la noua xenofobie din Germania."In fiecare zi la noi sunt atacati oameni fiindca arata alfel si fiindca vorbesc altfel, fiindca par straini si urmeaza sa ramana straini. Marea majoritate in tara noastra nu este xenofoba si nici pe departe nu este violenta", a evidentiat el. Dar motiv de ingrijorare exista.Schauble a avertizat ca unii urmaresc sa scindeze societatea. "Cine vorbeste de popor dar nu se refera decat la o anume parte", acela delimiteaza. Discursul lui Schauble a fost intrerupt de zece ori de aplauzele deputatilor.Reprezentantii AfD au aplaudat si ei aproape de fiecare data.Lasker-Wallfisch a abordat tema refugiatilor si a amintit de problemele cu care s-au confruntat cei care nu au reusit sa fuga din Germania nazista. "Pentru noi granitele s-au inchis atunci ermetic. Ele nu s-au deschis ca acum, gratie acestui gest omenesc incredibil de generos, de curajos, care a fost facut aici".Afirmatia aceasta a provocat apluaze furtunoase in randul tuturor fractiunilor parlamentare, mai putin AfD.Si, totusi, discursurile de comemorare a victimelor nazismului au reprezentat si in acest an o cezura in rutina Parlamentului si au asigurat momente emotionante. Au fost depuse marturii personale care au miscat auditoriul.Aceste marturii au conferit identitate concreta milioanelor de victime. Ghetoul Varsoviei, lagarele de concentrare si exterminare precum Bergen-Belsen, Ottmuth, Buchenwald, Theresienstadt, Auschwitz au fost mentionate incepand din 1996."Ura este pur si simplu o otrava. In cele din urma te otravesti singur", a avertizat Lasker-Wallfisch la finalul discursului. Si atunci ca si acum. In incheiere ea a spus doar "Thank you". Toti deputatii s-au ridicat in picioare. Cu o oarecare intarziere si cei ai AfD. Toti, inclusiv vizitatorii din tribune, au aplaudat minute in sir.Cand a parasit sala de plen, femeia de 92 de ani nu a mai avut nevoie sa o sprijine nimeni.