O noua biografie a lui Hitler: Drumul democratiei catre dictatura

Personalitatea "Fuhrer"-ului

Forta motrice a Holocaustului

Generalul de "geniu"

Hitler nu poate fi o scuza

Populistii de dreapta ataca in prezent cultura memoriei germane. Ei doresc sa puna capat abordarii autocritice a erei naziste, declarand-o un simplu interludiu al istoriei germane, altfel glorioasa.Un exemplu in acest sens este declaratia unuia dintre presedintii Alternativei pentru Germania, Alexander Gauland, care a bagatelizat regimul nazist, catalogandu-l "un gainat in istoria noastra milenara".Din perspectiva istorica si politica, astfel de afirmatii sunt periculoase."Cine falsifica istoria apeland la astfel de romantari trebuie sa stie ca lezeaza fundamentele republicii", declara istoricul si jurnalistul din Hamburg Volker Ullrich, care tocmai a completat biografia lui Hitler cu un al doilea volum."Cazul Hitler", aminteste el in lucrarea sa, este un avertisment privind fragilitatea democratiei si a liniei foarte fine de demarcatie intre civilizatie si barbarie.Cu ocazia primului sau volum, prezentat acum cinci ani, care descrie anii dinaintea izbucnirii celui de-Al Doilea Razboi Mondial, Ullrich a adus persoana dictatorului in centrul analizei, impotriva unei tendinte de lunga durata a cercetarii perioadei naziste - care a examinat insistent conditiile structurale care au stat la baza aparitiei national-socialismului si a preluarii conducerii de catre nazisti.Ullrich nu ignora aceste intrebari, dar in acelasi timp accentueaza calitatile personale ale lui Hitler, care l-au facut pe "Fuhrer" atragator pentru multi germani: capacitatea sa de a fi persuasiv, talentul oratoric si organizatoric, viclenia instinctiva, precum si puterea de a se adapta rapid la situatii politice aflate in permanenta schimbare.In cel de-al doilea volum, Ullrich continua evaluarea rolului lui Hitler ca lider suprem, precum si a Holocaustului. El arata caInca din timpul radicalizarii politicii evreiesti pana in 1939, dictatorul a tinut - ca instanta suprema - fraiele actiunii in mana, afirma Ullrich, subliniind ca acest model a fost repetat in timpul razboiului.Biograful arata ca genocidul nu a fost precedat doar de declaratiile generale de intentie ale lui Hitler privind anihilarea sistematica a evreilor europeni. In diferite cazuri a fost necesar consimtamantul sau personal, de pilda, pentru a forta evreii sa poarte o insigna sau pentru a-i deporta de pe teritoriul Reichului.In rolul sau de razboinic suprem au iesit la iveala carentele personale ale lui Hitler, mai spune Ullrich. Acestea nu includ doar tendinta sa de a-si supraestima propriile forte militare si de a le subestima pe ale adversarilor.Mult mai grav, conform lui Ullrich, a cantarit tendinta lui Hitler de a juca totul pe o singura carte.El a raspuns la esecurile suferite pe frontul de rasarit cu furie si ura, crezand ca stie mai bine decat oricine altcineva ce este de facut. Nu a pregetat, deci, sa pedepseasca personal reprezentantii inaltului comandament al fortelor armate.Contrar obiceiului, la intalnirile dedicate situatiei de pe front, nu a mai dat mana cu niciuna dintre persoanele prezente, iar pentru o vreme nu a participat la mesele comune.Autoproclamatul "Feldherr" s-a simtit jenat in fata profesionistilor: "Faptul ca el a stat departe de ofiteri", spune biograful, "nu a avut de-a face doar cu ranchiuna impotriva armatei, ci si cu faptul ca nu se mai putea prezenta in lumina unui strateg de geniu".Volker Ullrich, ale carui prezentari exhaustive si usor de citit despre Hitler se bazeaza pe numeroase descoperiri de arhiva, nu intentioneaza sa scuze pe nimeni.Nici pe generalii care, dupa 1945, invocandu-l pe Hitler, au incercat sa diminueze contributia morala si militara pe care au avut-o in catastrofa, nici pe germanii care, dupa Holocaust, nu ar fi dorit sa stie nimic: "Prin urmare este adevarat ca doar cativa germani stiau totul despre solutia finala, insa numai foarte putini nu stiau nimic".