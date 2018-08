Vizita in "cel mai groaznic loc din lume"

Mereu o vizita speciala

"Aceste ganduri raman mereu cu mine"

A fost primul sef al diplomatiei germane care a facut o astfel de vizita in ultimii 26 de ani."Cel mai groaznic loc din lume" - astfel a descris Heiko Maas fostul lagar nazist de exterminare Auschwitz-Birkenau. Maas a fost intampinat chiar la poarta lagarului, pe care sta inscriptia cinica "Arbeit macht frei" (Munca te face liber), de catre un supravietuitor al lagarului, un barbat de 92 de ani.Marian Turski este in Polonia un fel de instanta morala, unul dintre ultimii martori directi ai acelui cosmar de neinchipuit. El l-a insotit cu placere, dupa cum a spus, pe ministrul german la vizita acestuia la Auschwitz, pentru ca l-ar aprecia pe politicianul german pentru motivatia sa personala. "Am devenit politician tocmai din cauza Auschwitz", a declarat Maas anterior despre intrarea sa in politica.Cancelarul Angela Merkel a descris odinioara lagarul prin care s-au plimbat cei doi drept loc in care, in urma cu 70 de ani, ar fi avut loc o "prabusire fara precedent a civilizatiei". Peste un milion de oameni au fost omorati sistematic la Auschwitz. Victimele masinariei de exterminare au fost mai ales evrei europeni.Marian Turski a avut noroc, dupa cum spune el. Pe rampa de la Birkenau, el ii povesteste politicianului venit de la Berlin despre momentele-cheie care il bantuie si azi: cum nazistii imparteau zilnic prizonierii in "utili pentru a fi mentinuti in viata" si "fara utilitate".Maas a vizitat mai multe blocuri din complexul Auschwitz. Detaliile industriei mortii de atunci sunt vizibile clar: munti de pantofi care erau confiscati prizonierilor inainte de a fi executati; obiecte personale ale acestora, precum periute de dinti, piepteni, proteze artificiale; tone de par ras de pe capurile victimelor. "Este greu de pus in cuvinte", a spus Maas ulterior. "Este cel mai groaznic loc din lume."Ministrul german de Externe a fost vizibil cutremurat dupa ce a parasit alaturi de delegatia sa o mica cladire cu un cuptor, singura camera de gazare pastrata si azi. In cartea memoriala aflata in locul respectiv el a scris: "Iadul pe pamant, aceasta creatie germana cu numele de Auschwitz". Si a adaugat: "Avem nevoie de acest loc pentru ca responsabilitatea noastra nu se va sfarsi niciodata."In noiembrie 1977, cancelarul federal Helmut Schmidt a fost primul politician german de rang inalt care a vizitat acest loc al groazei."Acest loc de indeamna la tacere, dar sunt sigur ca un cancelar german nu are voie sa taca aici", a spus atunci Schmidt in discursul sau, care este si azi actual. Schmidt a vorbit despre vina si responsabilitatea germanilor pentru milioanele de crime comise in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial si despre ce inseamna aceste lucruri pentru generatiile tinere.La Auschwitz devine clar, a spus Schmidt in 1977, ca "istoria nu este doar un sir cauzal de evenimente, ci de ea tin si vina si responsabilitatea". Cuvintele lui Schmidt marcheaza si azi politica germana.Cand Heiko Maas, ca reprezentant al generatiei de dupa razboi, vorbeste azi de responsabilitatea Germaniei, nimeni nu isi da seama ca intre cuvintele sale si cele ale cancelarului Helmut Schmidt se afla de fapt decenii intregi.Vizitele politicienilor germani la Auschwitz-Birkenau sunt rare, ceea ce le face deosebite. Dupa Schmidt, si cancelarul Helmut Kohl a vizitat lagarul de la Auschwitz. Intre timp, o data la zece ani, la ceremoniile de sarbatorire a eliberarii lagarului iau parte si presedintii Germaniei. La aniversarea a 50 de ani a fost presedintele Roman Herzog, la cea de 60 de ani a fost prezent Horst Kohler, la cea de 70 Joachim Gauck.Maas este o exceptie, el a venit la Auschwitz fara un motiv special, dintr-o nevoie de ordin personal.Maas a stat de vorba la Auschwitz-Birkenau cu tineri germani si polonezi care participa la un proiect special pentru tineret la Auschwitz.O fata ii povesteste despre munca sa de curatare a pantofilor si obiectelor personale ale victimelor, obiecte expuse acum la Auschwitz: "In spatele fiecarui obiect se ascunde o drama. Este foarte impresionant", spune ea.Lukasz din Polonia lucreaza la gardul de sarma ghimpata de la Auschwitz, care trebuie schimbat o data la zece ani. El se declara socat cand se gandeste la prizonierii care incercau sa evadeze din lagar, dar nu reuseau sa treaca de gardul electrificat. "Am vrut sa inteleg cum a fost posibil ca Hitler sa ajunga la putere", povesteste tanarul german Adrian, care spune ca aceste ganduri vor "ramane de acum pentru totdeauna in mintea sa".Intrebat care sunt gandurile sale fata de cele vazute acolo, Heiko Maas admite ca ii este "Greu. Ma confrunt acum cu indoiala mea personala fata de existenta lui Dumnezeu si cu neincrederea mea fata de oameni."Una din liderele proiectului ii ofera detalii despre acesta ministrului german: la proiect participa de regula tineri cu varste intre 16 si 18 ani, care vor sa stie mai multe si sa simta mai bine despre ce este vorba, chiar daca aceste lucruri sunt discutate si la scoala.Prin intalnirea lor cu oameni si obiecte de atunci, tinerii "isi consolideaza mai bine sentimentul ca trebuie sa se implice pentru pastrarea vie a amintirilor".La final, discutia trece de la partea istorica la realitatea din Europa. Ce asteapta Maas astazi de la tineri, vrea cineva sa stie. "Ei nu ar trebui sa-si subestimeze posibilitatile!" Trebuie sa se protesteze cu voce tare fata de rasismul cotidian, tineretul trebuie sa contribuie in acest sens, inclusiv pe platforme moderne precum retelele de socializare.De necrezut ca rasistii si populistii isi fac mesajele mai cunoscute azi decat majoritatea pro-democratica, constata Maas. Ca democratia nu este de la sine inteleasa se poate "vedea nu doar in Germania, ci in toata Europa, in societate, in presa, in Parlament", a spus seful diplomatiei germane.Pe fondul cresterii rasismului si antisemitismului, in Germania s-au facut auzite cereri de impunere a vizitelor scolarilor germani in foste lagare de exterminare. Ministrul german a respins insa ideea, la conferinta de presa comuna cu omologul polonez Jacek Czaputowicz."Sunt pentru vizitarea lagarului de la Auschwitz de catre cat mai multe persoane. Dar trebuie sa fie o decizie luata de fiecare in parte", sustine ministrul de la Berlin. Va mai functiona acest lucru in 10-20 de ani de acum? "Cine inchide ochii la cele intamplate risca sa vada repetarea istoriei! Viitorul are nevoie de amintirea trecutului!", scrie Heiko Maas spontan in cartea de oaspeti de la locul de intalnire pentru tineret, inainte de plecare.