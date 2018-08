40 de militari din Afganistan au fost gasiti morti dupa ce baza lor a fost atacata de talibani

Ziare.

"Momentan am descoperit si transportat 40 de cadavre din zona", a declarat Faiz Mohammad, guvernatorul regiunii. Mai multi militari sunt inca disparuti.Autoritatile au aflat despre atac in urma cu doua zile, moment in care purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii a transmis ca 27 de soldati au fost ucisi si cinci au fost raniti.In urma atacului, militantii au furat mai multe arme si au devastat baza militara.Atacul a fost revendicat de talibani, care au anuntat ca au ucis 46 de membri ai fortelor de securitate in atacul din Uruzgan, informatie care nu a fost momentan confirmata de autoritati.