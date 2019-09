Absenteism record la prezidentialele din Afganistan: Doar 10% prezenta

Ziare.

Din cei aproximativ 9,6 milioane de afgani chemati la urne, doar 1,05 milioane s-au prezentat, conform cifrelor comunicate de la 2.597 sectii de vot din totalul de 4.905, a indicat comisia electorala, transmite AFP.Din cei 18 candidati, favoriti sunt actualul presedinte Ashraf Ghani si seful guvernului, Abdullah Abdullah.Participarea ar putea fi cea mai scazuta din cele patru alegeri prezidentiale organizate incepand din 2004, pana acum cea mai coborata, de 38%, fiind consemnata in primul tur al scrutinului din 2009. Teama de atacuri, dar si de fraude au jucat in rol in acest absenteism, conform numeroaselor marturii culese de la cetateni inaintea alegerilor.Ministrul de Interne, Massud Andarabi, a comunicat, sambata seara, un bilant de 5 politisti ucisi si 37 de civili raniti in diferite atacuri atribuite talibanilor.Talibanii avertizasera populatia sa nu mearga la vot, anuntand ca mujahedinii lor vor ataca "birourile si centrele de vot ale acestui spectacol".Multi alegatori au preferat sa nu se prezinte la urne dupa ce au pierdut orice speranta ca elitele le vor imbunatati conditiile de viata, intr-o tara unde 55% din populatie traia cu mai putin de doi dolari pe zi in 2017.Rezultatele preliminare ale scrutinului de sambata vor fi anuntate pe 19 octombrie, iar cele definitive pe 9 noiembrie, dupa care un eventual al doilea tur intre primii doi candidati va avea loc in termen de doua saptamani.