Afganistan: 10.000 de victime in randul civililor, pentru al saselea an consecutiv

Conform raportului , 3.403 de civili au fost ucisi si alti 6.989 au fost raniti, cele mai multe victime fiind facute de fortele anti-guvernamentale. Este al saselea an consecutiv in care numarul victimelor depaseste 10.000 in randul civililor.Potrivit datelor ONU, care monitorizeaza impactul razboiului din Afganistan asupra civililor de mai bine de zece ani, numarul victimelor non-combatante a depasit pragul dezolant de 100.000 in ultimul deceniu Numerele prezentate in raportul publicat de Misiunea de Asistenta a ONU in Afganistan si de Oficiul ONU pentru Drepturile Omului sunt in scadere fata de anul anterior, in special ca urmare a faptului ca Statul Islamic in Irak si Levant - Provincia Khorasan a facut mai putin victime in randul civililor in 2019 fata de anul precedent.Pentru alte parti implicate, printre care talibanii si fortele militare internationale, se vorbeste insa de un numar mai mare de victime non-combatante, in principal pe fondul intensificarii utilizarii materialelor explozive improvizate si a atacurilor aeriene."Aproape ca nu exista civil in Afganistan care sa nu fi fost personal afectat intr-un fel sau altul de violentele in plina desfasurare. Este absolut imperativ pentru toate partile implicate sa profite de acest moment pentru a pune capat conflictului", a declarat Reprezentantul special al Secretarului General al ONU pentru Afganistan si seful Misiunii de Asistenta a ONU in Afganistan.C.S.