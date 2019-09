Afganistan: Dupa atentatele teroriste din ultimele zile, SUA reiau negocierile cu talibanii. Acordul, care parea iminent, se mai amana

Ziare.

com

Duminica, emisarul american a afirmat ca a incheiat a noua runda de negocieri cu talibanii la Doha, deplasandu-se apoi la Kabul, unde a prezentat guvernului afgan un 'acord de principiu' cu acestia.Confruntat insa cu rezistenta in Afganistan, Khalilzad se vede nevoit sa reia discutiile. In aceste conditii, anuntul oficial al acordului, prezentat ca iminent in ultimele zile, pare ca se amana inca o data.Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, declarase initial ca spera ca se va ajunge la un acord cu talibanii pana la data de 1 septembrie, astfel incat negocierile interafgane sa poata incepe inaintea alegerilor prezidentiale prevazute sa aiba loc pe 28 septembrie.Un semn al dificultatilor intampinate este si atentatul de joi caruia i-au cazut victime cel putin 10 persoane, printre care doi militari ai misiunii NATO, un roman si un american, la Kabul, al doilea atac revendicat de talibani in mai putin de o saptamana.Potrivit analistilor, strategia insurgentilor consta in a spori presiunea asupra Washingtonului pe masura apropierii anuntului unui acord, precum si in contextul in care presedintele american Donald Trump a declarat in mod ferm ca vrea sa initieze retragerea militara inainte de a se lansa in cursa pentru un nou mandat in 2020.Proiectul de acord prevede o retragere in etape: intr-o prima faza, in primele 135 de zile, armata SUA ar urma sa se retraga din cinci baze, iar numarul militarilor sa fie redus de la 13.000-14.000 in prezent, la 8.600. Textul ar urma sa includa un calendar cu diminuari ulterioare ale efectivelor, daca vor fi intrunite conditiile necesare.In schimbul acestei retrageri, insurgentii s-ar angaja sa 'reduca violentele' in anumite zone - nu insa si la o incetare a focului -, sa garanteze ca teritoriile pe care le controleaza nu vor mai putea servi ca baze pentru 'organizatii teroriste' si sa intre pentru prima data in negocieri de pace directe cu guvernul de la Kabul.