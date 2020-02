Armistitiu de o saptamana in Afganistan. Urmeaza negocieri de pace

Ziare.

Este vorba despre un acord "foarte exact" si care vizeaza intreaga tara, inclusiv fortele afgane.Aceasta perioada de o saptamana presupune ca fortele talibane si cele americane si afgane sa inceteze cea mai mare parte a operatiunilor ofensive planificate pe teritoriul tarii. Nu este denumita "incetare a focului", iar fortele americane vor continua operatiunile fata de grupari ca Stat Islamic si al-Qaeda in Afganistan.Daca va fi respectata aceasta perioada, negociatorii americani si talibani vor semna un acord de pace, posibil, la finalul lunii.Negocierile intre Statele Unite si talibani, care cer retragerea trupelor americane din Afganistan, s-au soldat cu un esec in septembrie, insa au fost relansate la sfarsitul lui noiembrie in urma unei vizite-surpriza a lui Trump in Afganistan - prima de cand se afla la putere, in ianuarie 2017.Aproximativ 13.000 de militari americani sunt stationati in Afganistan, impreuna cu alte mii de militari din state membre NATO.