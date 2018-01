Atac armat la hotelul de lux Intercontinental din Kabul: sase persoane au fost ucise

Desperate guests and staff trying to escape from burning #Kabul Intercontinental Hotel as siege enters 11th hour. pic.twitter.com/MZrty8WIa3 - TOLOnews (@TOLOnews) January 21, 2018

Security Alert for #Kabul, #Afghanistan: reports that extremist groups may be planning an attack against hotels in Kabul, such as the Hotel Baron near Hamid Karzai Int'l Airport. Review suggested actions in attached image. For more information, visit: https://t.co/vxivPWIHOP pic.twitter.com/CrCIpXbC2e - Travel - State Dept (@TravelGov) January 18, 2018

El a precizat ca au fost ucisi sase civili, intre care cinci afgani si un strain. Potrivit BBC, cei trei atacatori au fost ucisi.Danish a precizat ca peste 150 de persoane au fost salvate, 41 fiind de origine straina.El a mentionat ca sase persoane au fost ranite. Danish a adaugat ca o operatiune de curatare are loc la etajul al saselea, pentru gasirea munitiei ramase.Atacatorii, in numar de trei, au intrat in hotel sambata seara, impuscand oaspetii si personalul.Atacul a inceput in jurul orei locale 21:00, existand informatii conform carora agresorii au tras asupra personalului de securitate al hotelului si au facut uz de grenade pentru a putea patrunde in cladirea de sase etaje.Ei au tras asupra oaspetilor hotelului si a personalului, inainte ca fortele speciale sa fie solicitate.Exista informatii conform carora hotelul gazduia o conferinta de IT, la care la acel moment participau oficiali din provincii.Atacul a avut loc la cateva zile dupa ce ambasada SUA din Kabul a emis o avertizare cu privire la hotelurile din oras.Ambasada a avertizat joi cu privire la faptul ca grupari extremiste ar putea planui un atac asupra hotelurilor din Kabul, indicand insa ca posibila tinta un hotel situat in apropierea aeroportului.Conform ambasadei, aceste grupari ar putea avea ca tinta adunari publice sau demonstratii, cladiri guvernamentale, mijloace de transport, piete si alte locuri cunoscute ca locuri in care se aduna strainii.