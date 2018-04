Atac cu bomba cu peste 100 de victime la o scoala din Afganistan: Copiii primeau diplomele de final de an

"E un macel, totul e acoperit de sange"

La o zi dupa acest raid al fortelor aeriene afgane, doua surse in domeniul securitatii au declarat sub protectia anonimatului ca este vorba despre un bilant de "59 de morti, intre care majoritatea copii, unii in varsta de opt ani, si a 17 talibani", dar si de "57 de raniti".Raidul a avut loc luni la pranz in timpul unei ceremonii de inmanare de diplome, cu ocazia sfarsitului de an, intr-o scoala coranica in acest district aflat in mare parte sub controlul talibanilor.Un purtator de cuvant al Ministerului afgan al Sanatatii Wahid Majroh a confirmat marti ca "57 de civili, inclusiv copii si batrani, au fost condusi la un spital regional in Kunduz dar si cinci morti".O sursa in domeniul securitatii a subliniat ca talibanii "nu-si aduc in general victimele la spitalul public", iar cel de la Kunduz se afla la cateva zeci de kilometri de locul bombardat, in disctirctul Dashte Archi.Misiunea ONU de Asistenta in Afganistan (MANUA) a anuntat ca a trimis la fata locului o echipa din cadrul Diviziei Drepturilor Omului cu scopul de a "stabili faptele", precizand ca "urmareste indeaproape" informatii cu privire la bombardament.Un martor care s-a dus la fata locului imediat dupa atac, Abdul Khalil, a declarat pentru AFP ca a "numarat 35 de cadavre, majoritatea decapitate"."Numai din tribul meu 15 persoane au fost ucise, inclusiv nepotul meu in varsta de 15 ani", a adaugat el, evocand un "macel - totul era acoperit de sange, iar pamantul de parti de corp, capete, membre".Un purtator de cuvant al celei de-a 20-a Divizii a armatei de la Kunduz, Ghulam Hazrat Karimi, a declarat luni pentru AFP ca 20 de talibani au fost ucisi, fara sa mentioneze victime civile.Armata si serviciile de securitate acuza insurgentii ca au planificat o reuniune a comandantilor lor in aceasta scoala religioasa si ca au dispus "numerosi paznici pe motocicleta in jur"."Ei au tras imediat cu armament usor impotriva unor elicoptere ale armatei dupa raid", a declarat una dintre aceste surse.