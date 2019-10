Atentat intr-o moschee din Afganistan: Cel putin 62 de morti si 33 de raniti

Ziare.

"Bilantul atacului asupra moscheii a crescut la 62 de morti si 33 de raniti", a anuntat purtatorul de cuvant al guvernatorului din provincia Nangarhar, Attaullah Khogyani. Numarul mortilor a fost confirmat si de purtatorul de cuvant al politiei, Mubarez Attal, care a precizat insa ca ar exista 36 de raniti.Potrivit lui Attaullah Khogyani, atacul a fost comis cu "explozibili care au fost plasati in interiorul moscheii", situate in satul Jaw Dara, din districtul Haska Mina. Alte surse, printre care si una din randul talibanilor, au evocat posibilitatea unui atac cu mortier.Este cel de-al doilea atac cel mai sangeros din acest an in Afganistan, dupa cel soldat cu 91 de morti la o nunta siita de la Kabul din luna august , care a fost revendicat de gruparea Stat Islamic.Moscheea, al carei acoperis s-a prabusit potrivit mai multor surse, "putea primi pana la 700 de credinciosi, dar in interior se aflau doar 350 la momentul exploziei", a declarat pentru AFP un localnic din Jaw Dara.Nicio grupare nu a revendicat atentatul, dar talibanii au condamnat "aceasta atrocitate in termenii cei mai fermi", calificand-o drept "crima majora" intr-un mesaj al purtatorului lor de cuvant, Zabihullah Mujahid.El a atribuit responsabilitatea atacului "cu mortier sau cu explozibili soldatilor administratiei din Kabul sau combatantilor DAESH", acronimul in araba al gruparii SI.Intr-un comunicat, Amnesty International a denuntat o "crima de razboi"."Sa ucizi in acest mod atatia civili in timpul rugaciunii este o crima de razboi", a precizat ONG-ul intr-un comunicat, denuntand o "ecaladare" a violentelor in acest conflict soldat cu cele mai multe victime in randul civililor.Joi, un raport al ONU a acuzat un numar de victime "fara precedent" de peste un deceniu in al treilea trimestru al anului, Afganistanul continuand sa fie afectat de o violenta "total inacceptabila".Intre 1 iulie si 30 septembrie, Misiunea ONU in Afganistan a inregistrat 1.174 de morti si 3.139 de raniti in randul civililor, potrivit raportului sau trimestrial.Luna iulie, in care s-au inregistrat 425 de morti, a fost cea mai sangeroasa din ultimul deceniu.