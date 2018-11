Cel putin 40 de oameni au fost ucisi in urma unei explozii provocate la Kabul

Ziare.

Cauza exploziei nu a fost stabilita inca, relateaza BBC.Atat reteaua terorista Statul Islamic , cat si gruparea talibana au revendicat numeroase atacuri teroriste din ultimii ani.Acesta reprezinta cel mai mare atac produs in capitala afgana in ultimele luni.Purtatorul de cuvant al Ministerului de Sanatate, Wahid Majroh, a informat ca mai multi clerici se aflau la o reuniune a Consiliului liderilor tribali, pentru a sarbatori ziua de nastere a profetului musulman Mahomed.Reteaua terorista Statul Islamic a revendicat, in luna august, doua atentate in urma carora au murit zeci de oameni.Un alt atac terorist a fost comis in luna octombrie, in timpul alegerilor parlamentare.