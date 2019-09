Cele mai periculoase prezidentiale: Explozii in sectiile de vot si posibile atacuri cu racheta

Ziare.

La Kandahar, in sudul tarii, trei persoane au fost ranite in explozia din interiorul sectiei de votare, a declarat un purtator de cuvant al guvernatorului provinciei, informeaza Reuters.Potrivit dpa, explozia s-a produs in interiorul unei moschei, unde fusese deschis un centru de votare, printre raniti s-ar numara si un politist.Un medic de la spitalul Mirwais a declarat, potrivit AFP, ca "15 persoane, toti barbati, au fost ranite si duse la spital".Potrivit dpa, cel putin o persoana si-a pierdut viata si alte trei au fost ranite atunci cand un dispozitiv exploziv a fost detonat in interiorul unei scoli unde fusese deschis un birou de vot in districtul Sorkh Rod, in provincia Nangarhar din estul tarii.De asemenea, cel putin un observator la alegerile prezidentiale de sambata a fost ucis intr-un atac in provincia Kunduz.Talibanii au revendicat responsabilitatea pentru atacurile din Ghazni, Kabul si alte cateva regiuni unde exploziile nu au fost confirmate imediat de autoritati.Comisia electorala a anuntat la mijlocul zilei ca nu va avea contact cu 901 din cele 4.942 de sectii de votare deschise in tara."Am trimis material pentru 4.942 de birouri de vot, dar, din cate stim, doar 4.041 de birouri s-au deschis", a declarat Hawa Alam Nuristani, care conduce comisia electorala.Peste 100.000 de soldati si politisti au fost mobilizati pentru a proteja birourile de vot in cadrul alegerilor prezidentiale de sambata, pe care talibanii au amenintat sa le perturbe cu atentate sinucigase si atacuri cu racheta.