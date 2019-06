Doi americani au fost omorati in Afganistan, imediat dupa vizita lui Pompeo

Ziare.

Identitatea celor doi militari nu a fost dezvaluita deocamdata, relateaza Reuters, care citeaza o declaratie a misiunii desfasurate sub comandament NATO.Aceste incident aduce la cel putin sase numarul militarilor americani din Afganistan decedati in 2019 si la 65 incepand din ianuarie 2015, potrivit datelor NATO si ale guvernului american.Incidentul survine la mai putin de 24 de ore dupa ce secretarul de stat american Mike Pompeo a efectuat o vizita neanuntata la Kabul , unde a discutat cu presedintele afgan Ashraf Ghani despre eforturile pentru mentinerea pacii si a securitatii in regiune.Pompeo si-a exprimat speranta ca se va ajunge la un acord cu talibanii pana la 1 septembrie, inaintea alegerilor prezidentiale din Afganistan.A saptea runda de negocieri de pace intre SUA si reprezentantii talibanilor, in vederea incheierii conflictului inceput in urma cu 18 ani in Afganistan, va incepe la 29 iunie.Aproximativ 20.000 de militari straini, cei mai multi dintre ei americani, se afla in Afganistan in cadrul misiunii de antrenare, asistare si consiliere a fortelor afgane.In 2018, un numar record de 3.804 civili au fost ucisi in Afganistan, indica ONU in luna februarie.