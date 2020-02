Doi militari americani au fost ucisi si alti sase au fost raniti intr-un schimb de focuri in Afganistan

Ziare.

Impuscaturile de sambata intre soldatii afgani si americani au avut ca urmare morti de ambele parti, dar detaliile despre victime din partea afgana nu au fost date publicitatii.Schimbul de focuri a izbucnit dupa ce o forta combinata a Statelor Unite si Afganistanului a finalizat o operatiune la sediul administrativ al districtului Shirzad din provincia Nangarhar, a declarat un purtator de cuvant al fortelor americane din Afganistan Rapoartele actuale indica faptul ca o persoana imbracata intr-o uniforma afgana a deschis focul asupra fortei combinate din SUA si Afganistan cu o mitraliera, a precizat colonelul Sonny Leggett, intr-o declaratie de presa."Inca adunam informatii, iar motivul atacului nu este cunoscut in acest moment", a adaugat ofiterul.Talibanii nu au revendicat responsabilitatea pentru atac, mai relateaza Reuters.Atacurile lansate de militari afgani asupra celor straini au avut loc in repetate randuri de-a lungul razboiului din Afganistan, cu toate ca acestea au scazut in ultimii ani.Aproximativ 14.000 de militari americani se afla in Afganistan ca parte a unei misiuni NATO pentru pregatirea fortelor din aceasta tara.