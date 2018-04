Dublu atentat la Kabul: Cel putin 21 de morti si zeci de raniti. Printre victime sunt si jurnalisti UPDATE

UPDATE:

Ranitii au fost transportati la spitale din Kabul, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii Publice, citat de agentiile dpa si France Presse.Mai multi jurnalisti se numara printre victimele celei de-a doua explozii produse in zona Shashdarak din apropierea Ambasadei SUA si agentiei afgane de informatii (NDS), a informat agentia locala de stiri ToloNews.4 jurnalisti au decedat in atentat, printre care se numara Shah Marai, fotograf-sef al agentiei la Kabul."A decedat intr-o explozie care a vizat un grup de jurnalisti ajuns la locul unde a avut loc un atac sinucigas in capitala afgana", se arata intr-un mesaj postat pe Twitter de AFP.De asemenea, un fotograf al agentiei Reuters a fost ranit usor de schije, scrie Mediafax.Organizatia terorista Stat Islamic a revendicat dublul atentat sinucigas produs luni la Kabul.A doua explozie a avut loc la cateva minute dupa prima, vizand reporterii adunati la locul primei explozii, a confirmat purtatorul de cuvant al politiei din Kabul Hashmat Stanikzai.Primul atentat, comis de un atacator sinucigas pe o motocicleta, a avut loc cu putin timp inainte de ora 8:00 locala langa sediul NDS, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne, Najib Danish."Un kamikaze la bordul unei motociclete s-a aruncat in aer unde se tinea un curs de engleza in zona Shash Darak", a spus el.Sediul NDS a fost tinta unui atentat-sinucigas in martie cand un kamikaze a trecut pe jos de barajul politiei si s-a aruncat in aer la intrarea in birouri.Talibanii din Afganistan au anuntat saptamana trecuta ca incep ofensiva, la fel ca in fiecare primavara. Pe 22 aprilie, o explozie la un centru de inregistrare a alegatorilor din vestul capitalei afgane s-a soldat cu 60 de morti.Oficialitatile din domeniul securitatii au avertizat asupra riscului unor atacuri la Kabul si in alte regiuni din Afganistan, inaintea alegerilor parlamentare programate in octombrie.