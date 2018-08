Dublu atentat sinucigas intr-o moschee din Afganistan: 39 de morti si 100 de raniti

Ziare.

Doi teroristi au deschis focul in moscheea siita Khawaja Hassan din orasul afgan Gardez, dupa care s-au aruncat in aer in mijlocul a circa 100 de persoane.Bilantul preliminar este de 39 de morti si peste 100 de raniti, a anuntat Raz Mohammad Mandozai, seful Politiei din provincia Paktia.Atentatul nu a fost revendicat, dar, cel mai probabil, a fost comis de filiala afgana a retelei teroriste Stat Islamic.