Explozie puternica la Kabul, in zona ambasadelor: Cel putin 17 morti si 110 raniti

Autoritatile locale au anuntat ca este vorba despre un atentat sinucigas cu bomba.Explozia a avut loc langa o cladire veche a Ministerului de Interne, care se afla in apropierea unor oficii ale Uniunii Europene si in apropierea Consiliului pentru Pace.Explozia a dus la degajarea unui fum alb deasupra capitalei afgane.Gruparea talibana a revendicat atacul, iar unii martori relateaza ca ar fi fost folosita o ambulanta pentru a ascunde bomba.Martorii au mai adaugat ca zona era aglomerata de oameni la momentul atacului.Nivelul de alerta este extrem la Kabul, in special in centrul capitalei si in cartierul diplomatic, unde majoritatea ambasadelor si institutiilor straine au fost plasate in "lock down" (iesiri interzise).Cu o saptamana in urma, cel putin patru indivizi au deschis focul asupra oamenilor aflati in incinta hotelului Intercontinental din Kabul.