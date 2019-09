Inca o explozie la Kabul: 5 morti intr-un atentat sinucigas in apropierea cartierului general al NATO UPDATE

UPDATE:

5 persoane si-au pierdut viata, iar alte 35 au fost ranite.Atentatul sinucigas cu masina-capcana a avut loc in cartierul Shash Darak din estul Kabulului, a anuntat purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne afgan, Nasrat RahimiMilitantii talibani au revendicat joi responsabilitatea pentru atentat, informeaza dpa si EFE.Purtatorul de cuvant al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a declarat ca sediul agentiei de spionaj afgane a fost tinta atacului si ca explozia s-a produs cand un convoi de forte straine trecea prin zona.Deflagratia a fost provocata de un minibus incarcat cu explozibili care a sarit in aer in jurul orei locale 10:10 (05:40 GMT), a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne, Nasrat Rahimi.Un purtator de cuvant al agentiei de spionaj afgane a declarat ca tinta a fost un punct de control.Atacul se produce in plin proces de negocieri intre SUA si talibani, aminteste EFE.