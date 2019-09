Inca un roman a murit in Afganistan

Klaus Iohannis, mesaj de condoleante

Un alt roman a murit marti in Afganistan

Ziare.

com

Informatia a fost confirmata de premierul Viorica Dancila intr-un mesaj postat pe Facebook."Condoleante familiei soldatului roman cazut astazi la Kabul si tuturor celor care au pierdut pe cineva. Este inca o tragedie, inca un eveniment cumplit care ne indurereaza, ne zdruncina, dar ne si obliga, in egala masura, sa continuam sa condamnam si sa luptam cu toate fortele impotriva terorismului, acest flagel menit sa semene ura si teama.Sunt cu sufletul alaturi de cei aflati in durere si reiterez ferm sprijinul Guvernului Romaniei pentru actiunile de instaurare a pacii si stabilitatii in Afganistan", a scris Viorica Dancila pe Facebook.Ulterior, si ministrul Apararii, Gabriel Les, a venit cu detalii, afirmand ca a atacul a avut loc in apropiere de zona unde s-a petrecut atentatul de la inceputul saptamanii, in care un alt roman a murit."Un militar roman a murit in jurul orelor 11.40 in timpul executarii unei misiuni de patrulare mixta. Informatiile referitoare la identitatea acestuia vor fi facute publice dupa anuntarea familiei. Atacul a avut loc tot in zona Cartierului Verde, era o misiune de patrulare si a existat o masina capcana incarcata cu explozibil. Situatia in zona respectiva este extrem de sensibila", a spus Gabriel Lese la Digi24.Amintim ca o explozie puternica s-a produs joi in centrul capitalei afgane Kabul , in apropierea cartierului general al NATO si a unor birouri guvernamentale, intre care principalul serviciu de informatii afgan. 5 persoane si-au pierdut viata, iar alte 35 au fost ranite.Atentatul sinucigas cu masina-capcana a avut loc in cartierul Shash Darak din estul Kabulului, a anuntat purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne afgan, Nasrat Rahimi. Militantii talibani au revendicat responsabilitatea pentru atentat.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis un mesaj de condoleante, in urma atacului terorist comis la Kabul, Afganistan, soldat cu decesul unui militar roman."Imi exprim intreaga compasiune pentru pierderea vietii militarului roman, care a decedat, in aceasta dimineata, in Kabul, Afganistan, in urma unui atentat terorist executat cu un dispozitiv exploziv improvizat asupra autovehiculului pe care-l conducea.Armata Romaniei este si va continua sa fie o institutie fundamentala a natiunii noastre, care merita recunostinta si pretuirea tuturor romanilor si care-si va face in continuare datoria, alaturi de aliatii si partenerii nostri, pentru mentinerea pacii si securitatii internationale.Prezenta militarilor romani in Afganistan, ca si in alte teatre de operatii, este o dovada a statutului Romaniei de furnizor de securitate si stabilitate si o componenta importanta a apartenentei noastre la comunitatea euroatlantica. Transmit condoleante familiei indoliate si le sunt alaturi in aceste momente dureroase", a declarat Klaus Iohannis.Este al doilea roman mort in Afganistan in decurs de doar doua zile. Marti, un reprezentant al misiunii diplomatice a Romaniei la Kabul a murit , iar altul a fost grav ranit in urma atacului terorist care a avut loc in noaptea de luni spre marti, la Kabul, in Afganistan, informeaza Ministerul Afacerilor Externe."In cursul noptii de 2 spre 3 septembrie, in cadrul campusului in care isi desfasoara activitatea Ambasada Romaniei la Kabul, a avut loc un atac terorist indreptat impotriva cetatenilor straini. In urma atacului, un reprezentant al misiunii diplomatice a Romaniei la Kabul a decedat, iar altul a fost grav ranit", se precizeaza intr-un comunicat al MAE.Ministrul de Externe roman, Ramona Manescu, a spus ca romanul care a murit facea parte din structura de securitate care apara misiunea diplomatica a Romaniei in Afganistan si acesta si-a sacrificat viata pentru a-i salva pe ceilalti. Era un om tanar, nascut in 1976 (43 de ani - n.r.), a spus Ramona Manescu.La fel, romanul ranit facea parte din structura de securitate. La momentul atacului, in cladirea in care se afla misiunea diplomatica a Romaniei se aflau 12 diplomati, inclusiv seful misiunii diplomatice.Atacul asupra misiunii diplomatice a inceput in jurul orei 22:00 in noaptea de luni spre marti si a durat cateva ore, a mai spus ministrul roman."Este un moment tragic pentru Romania. Este incredibil cum in continuare, cu toate eforturile pe care Romania si toate tarile partenere NATO le fac in Afganistan, in continuare avem aceste atacuri teroriste. A fost tintita Ambasada, misiunea Romaniei de acolo", a mai spus Ramona Manescu.