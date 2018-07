Kabul: Cel putin zece oameni au fost ucisi intr-un atentat sinucigas

Ziare.

Un kamikaze a venit in fata ministerului si a declansat dispozitivul exploziv avut asupra lui, potrivit News.ro.Purtatorul de cuvant al politiei afgane Shashmat Stanikazai a declarat ca bilantul nu este definitiv si poate creste in urmatoarele ore.Duminica, ONU a anuntat ca numarul civililor ucisi in razboiul din Afganistan a atins un record in prima jumatate a anului 2018.Au fost inregistrate 1.692 de decese, iar principalele cauze au fost atacurile militantilor si cele sinucigase cu bomba.Cifrele privind acest conflict, care a inceput in 2001, sunt cele mai mari de cand ONU a inceput inregistrarea lor in 2009.