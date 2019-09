MAE: Romanul ranit in atacul terorist de la Kabul e in afara oricarui pericol

Ziare.

com

"Ca urmare a atacului terorist care a avut loc la Kabul, din dispozitia Ministrului afacerilor externe a fost activata Celula de criza din cadrul MAE. Colegul nostru ranit in timpul atacului din Afganistan este acum in afara oricarui pericol. Starea sa de sanatate este stabila si urmeaza sa fie transferat in Europa, pentru a beneficia de asistenta medicala de specialitate. Totodata, in acest moment, sunt in curs de realizare formalitatile necesare pentru repatrierea corpului neinsufletit al colegului decedat. Suntem alaturi de familia indoliata si ne exprimam regretul profund fata de acest deznodamant tragic", au transmis reprezentantii MAE, intr-un comunicat de presa.MAE confirma mai multe dintre informatiile referitoare la atacul terorist de la Kabul, care a lovit si misiunea diplomatica a Romaniei.Astfel, in comunicat se arata ca " (in atentat - n.r.) Mai multe persoane si-au pierdut viata si peste o suta au fost ranite. Atacul terorist a fost revendicat, in mod oficial, de catre talibani. Pierderile noastre reprezinta o parte din cele suferite de comunitatea internationala, de partenerii si de aliatii Romaniei. Cladirea Ambasadei Romaniei la Kabul a fost distrusa in proportie de 80%. Atacul terorist a avut loc intr-o zona rezidentiala in care lucrau numerosi cetateni straini si in care isi desfasurau activitatea mai multe organizatii internationale, inclusiv misiunea diplomatica a Romaniei. Personalul misiunii diplomatice care se afla in Afganistan este determinat sa ramana pe plan local si sa isi continue activitatea. Acest subiect se afla inca in discutie la nivelul autoritatilor romane".Un reprezentant al misiunii diplomatice a Romaniei la Kabul a decedat, iar altul a fost grav ranit, dupa atacul terorist care a avut loc, luni seara spre marti, in Kabul.Presedintele Klaus Iohannis a decis, miercuri, sa-l decoreze post-mortem pe romanul ucis la ambasada Romaniei de la Kabul cu ordinul national Steaua Romaniei in grad de cavaler cu insemn de razboi.