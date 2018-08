Mai multe rachete au fost lansate asupra palatului prezidential de la Kabul

Ziare.

Prima racheta a aterizat in apropierea palatului prezidential, in timp ce a doua a cazut langa o baza NATO si ambasada Statelor Unite la Kabul, a declarat Jan Agha, un oficial al Politiei, citat de The Guardian.Autoritatile nu au raportat victime in urma atacurilor cu rachete.Nu a existat imediat o declaratie a reprezentatilor talibani sau o revendicare a atacului de catre o alta grupare militanta.Zona in care rachetele au fost lansate si in care se afla mai multe ambasade si cladiri guvernamentale este una dintre cele mai securizate din Kabul.Un purtatoar de cuvant al Politiei, Hashmat Stanekzia, a informat ca autoritatile au observat un vehicul suspect care a oprit la o casa din apropierea moscheei Eid Gah. Autoritatile suspecteaza ca aceea este locatia lansarii rachetelor.Presedintele afgan Ashraf Ghani a lansat un apel catre insurgentii talibani pentru un armistitiu conditionat pe perioada sarbatorii Eid al-Adha, una dintre cele mai importante sarbatori musulmane.Maulvi Haibatullah Akhunzadah, liderul talibanilor afgani, a spus recent ca nu va fi pace in Afganistan atat timp cat continua "ocupatia straina", reiterand pozitia insurgentilor potrivit careia razboiul poate lua sfarsit doar in urma unor negocieri directe cu Statele Unite.