Negocieri SUA - talibanii din Afganistan: S-a stabilit un plan de retragere a trupelor americane

'Am convenit ca, daca conditiile vor fi conforme acordului, vom parasi in urmatoarele 135 de zile cinci baze in care suntem prezenti acum', a declarat emisarul american luni, intr-un interviu pentru postul afgan Tolo News, ce va fi difuzat integral in cursul serii.Zalmay Khalilzad, fost ambasador al SUA in Irak si in Afganistan, a sosit duminica seara la Kabul, unde s-a intalnit cu presedintele Ghani pentru a-i prezenta rezultatele celei de-a noua runde de negocieri recent incheiate la Doha.Potrivit unor responsabili guvernamentali, emisarul american i-a 'aratat' presedintelui un exemplar al proiectului de acord.'Vom studia documentul, iar discutiile cu ambasadorul Khalilzad si echipa sa vor continua', a transmis pe Twitter un consilier al presedintelui, Waheed Omar.Pana acum, guvernul afgan a fost tinut la distanta de negocierile de la Doha, talibanii sustinand ca el este doar o marioneta a Washingtonului.'Eforturile americanilor si ale celorlalti parteneri isi vor arata roadele cand talibanii vor intra in negocieri directe cu guvernul afgan', a aratat luni purtatorul de cuvant al presedintelui, Sediq Sediqqi. Intrebat despre continutul proiectului de acord, el a raspuns ca 'lucrul cel mai important este ca violentele talibanilor sa inceteze'.Presedintele Ghani a desemnat o delegatie de 15 membri pentru discutiile 'interafgane' cu talibanii prevazute sa aiba loc in Norvegia in saptamanile urmatoare.