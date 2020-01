Ofensiva talibana in Afganistan: 23 de militari si politisti ucisi in 24 de ore

Ziare.

Aceasta ofensiva, in plina iarna - sezon marcat candva de o pauza in conflict - are loc in timp ce miscarea talibana a dezmintit luni orice planuri de incetare a focului in cazul unui acord cu SUA privind retragerea fortelor americane.In provincia Balkh (nord), insurgentii au ucis sapte politisti in timpul unui atac asupra postului lor, potrivit sefului politiei din aceasta provincie, Ajmal Fayez. Un membru al consiliului provinciei a oferit un bilant de noua politisti si patru dati disparuti. Postul se afla pe ruta care leaga Balkh de provincia vecina Jowzjan.Mai la est, in provincia Kunduz (nord), talibanii au ucis noua membri ai fortelor de securitate la un post de control la miezul noptii, in districtul Dashte-Archi, potrivit purtatorului de cuvant al administratiei provinciei, Esmatullah Muradi.Inca mai la est, insurgentii au ucis alti sapte membri ai fortelor de securitate la un punct de control in districtul Darqad, in apropiere de frontiera cu Tadjikistanul, conform unui purtator de cuvant al provinciei Takhar (nord).Talibanii si-au intensificat recent atacurile impotriva fortelor guvernamentale in nordul tarii. Luni, ei au ucis 13 membri ai acestor forte in provincia Jowyjan.Negocierile intre talibani si SUA asupra retragerii fortelor americane sunt in impas. In cazul unui acord, ei prevad intre altele o "reducere a violentei".