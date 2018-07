ONU: Numar record de civili ucisi in razboiul din Afganistan, in prima jumatate a anului

Ziare.

Au fost inregistrate 1.692 de decese, iar principalele cauze au fost atacurile militantilor si cele sinucigase cu bomba, informeaza BBC.Cifrele privind acest conflict, care a inceput in 2001, sunt cele mai mari de cand ONU a inceput inregistrarea lor in 2009.Raportul, intocmit de United Nations Assistance Mission in Afghanistan (Unama), arata ca numarul deceselor inregistrate a crescut cu 1% fata de aceeasi perioada a anului trecut.Totusi, numarul celor raniti in conflicte a scazut cu 5%, la 3.430, precum si numarul total al victimelor civile - decedati si raniti -, cu 3%, la 5.122.Acest record a fost inregistrat in ciuda unui acord de incetare a focului fara precedent dintre fortele afgane si talibani incheiat luna trecuta, care a fost, in mare, respectat de ambele parti.Conflictul din Afganistan a fost discutat si la summit-ul NATO care a avut loc saptamana aceasta la Bruxelles, unde SUA au spus ca vor pregati o analiza strategica la un an dupa ce presedintele american Donald Trump a decis sa ramana implicat in conflictul inceput in urma cu 17 ani.Fortele conduse de SUA au inlaturat talibanii de la putere in 2001, in incercarea de a reprima militantii islamisti dupa atacurile de la 11 septembrie din Statele Unite.Mii de trupe NATO au fost trimise in regiune, insa militantii au ripostat. In 2014, NATO a incheiat oficial misiunea, predand-o fortelor afgane, pe care le-a instruit. De la acel moment, talibanii au castigat mai multe teritorii din tara.