Razboiul din Afganistan a facut peste 100.000 de victime civile, in zece ani

Ziare.

com

"Razboiul din Afganistan continua sa ia un tribut ingrozitor in randul civililor", deplange Tadamichi Yamamoto, pe fondul continuarii unui conflict intre talibani si Guvernul afgan, sustinut de forte americane."Pierderile civile au depasit recent 100.000 (de victime) in ultimii zece ani", precizeaza seful MANUA, exprimandu-si "tristetea profunda".Misiunea ONU, care nu face precizari cu privire la acest bilant, inregistreaza in mod sistematic victimele civile din 2009. Ea publica rapoarte trimistriale detaliate cu privire la acest subiect.MANUA a anuntat la mijlocul lui octombrie un trist record in al treilea trimistru din 2019, in care a inregistrat 1.174 de morti civili si 3.139 de raniti civili.Statele Unite si talibanii poarta, de peste un an, negocieri in vederea unui acord privind o retragere a trupelor americane, in schimbul unei reduceri a violentelor si unor garantii in domeniul securitatii din partea insurgentilor.Tadamichi Yamamoto reitereaza in acest comunicat indemnul ONU ca "toate partile sa efectueze pasi sinceri si concreti catre un sfarsit al razboiului".