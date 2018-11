Sediul din Kabul al britanicilor de la G4S a fost atacat de talibani: 10 morti si 19 raniti

Ziare.

"Exista zece morti si 19 raniti au fost evacuati", a declarat pentru AFP si DPA purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, Wahid Majroh. Un purtator de cuvant al Ministerului de Interne a confirmat bilantul, fara a putea indica nationalitatea victimelor.Potrivit unui oficial al Ministerului de Interne citat de Reuters, un numar necunoscut de atacatori inarmati au intrat in sediul grupului de securitate britanic G4S si au atacat fortele de securitate, dupa ce in prima faza o masina capcana a explodat in apropierea cladirii.Conform DPA, politia a izolat zona, iar echipaje de prim ajutor au fost deplasate la locul atacului. Publicatia americana The Washington Post a publicat imagini de la fata locului.