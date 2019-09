Talibanii au taiat curentul in Kabul si alte 11 provincii din Afganistan

Ziare.

Stalpii, care erau alimentati din Tadjikistan, au fost aruncati in aer duminica dimineata, in zona Mirza Hassan Tal din Baghlan, a anuntat furnizorul national de energie electrica, Breshna.O linie electrica care se alimenteaza cu electricitate din Uzbekistan a fost de asemenea avariata din cauza luptelor in zona Dand-e Shahabuddin din aceeasi provincie, a adaugat Breshna.Locuitorii din Kabul s-au confruntat cu intreruperi ale alimentarii cu energie dupa distrugerea celor trei stalpi de electricitate duminica dimineata."Lucrarile de reconectare a liniilor electrice vor incepe imediat in urma imbunatatirii situatiei securitatii in zona", se arata in comunicat.Potrivit Breshna, elementele anti-guvernamentale sunt responsabile de distrugerea stalpilor, fara a mentiona un anumit grup.Talibanii sunt foarte activi in provincie, dar nu au reactionat cu privire la acest incident pana acum.Luptele dintre talibani si fortele de securitate afgane precum si distrugerea liniilor electrice cu explozibili au cauzat intreruperea alimentarii de cateva ori in acest an in capitala afgana.