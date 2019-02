Talibanii dezvaluie in ce au constat "discutiile constructive" cu oamenii lui Trump: Ce oferta le-au facut

Ce fel de putere vor talibanii

Aceasta informatie, dezvaluita de agentia rusa de presa RIA Novosti, a fost furnizata de o delegatie a talibanilor venita la Moscova la negocieri, relateaza Reuters.Seful delegatiei talibane a declarat marti, in capitala rusa, ca negocierile cu americanii au fost un succes.Emisarul american in Afganistan Zalmay Khalilzad a anuntat la sfarsitul lui ianuarie ca s-a ajuns la un proiect al unui acord-cadru cu aceasta militie islamista, dupa sase zile de negocieri in Qatar. Numai marile linii au fost stabilite.Doi membri ai administratiei americane au anuntat la sfarsitul lui decembrie, spre surprinderea genrala, ca Donald Trump ar lua in calcul sa repatrieze cel putin 5.000 din cei 14.000 de militari prezenti in Afganistan in curand.Pe de alta parte, o reuniune - fara precedent - intre reprezentanti talibani si demnitari de rang inalt din cadrul opozitiei fata de Guvernul afgan - adunati in jurul fostului presedinte Hamid Karzai - a avut loc marti la Moscova, unde gruparea insurgenta si-a prezentat viziunea cu privire la puterea pe care intentioneaza sa o exercite in urma unui acord de pace, relateaza AFP.Este pentru prima oara, intr-o transmisiune in direct la televiziunea afgana, cand apar unii langa altii demnitari talibani de rang inalt purtand negocieri de pace si unii dintre cei mai puternici opozanti ai presedintelui afgan Ashraf Ghani.Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a apreciat, citat intr-un comunicat, ca "este important ca solutia afgana sa fie abordata in mod transparent si cu participarea tuturor fortelor politice din tara, dar si tinand cont de interesele tuturor vecinilor sai".Analistul Michael Kugelman de la Wilson Center, contactat de AFP, apreciaza insa ca "este ceva suprarealist in faptul ca cei mai puternici politicieni din opozitia afgana se intalnesc cu talibanii pentru a anunta un dialog intraafgan care nu include chiar Guvernul propriei tari".Intre cei aproximativ 80 de membri ai delegatiei opozitiei afgane s-au aflat fosti lideri de razboi din cadrul Aliantei Nordului, care au luptat impotriva talibanilor in anii '90, precum Mohammad Mohaqiq si Younus Qanooni, care-l sustin amandoi pe Mohammad Hanif Atmar - un important pretendent in alegerile prezidentiale de la 20 iulie, sau Atta Mohammad Noor.Seful Biroului politic taliban in Qatar Sher Mohammad Abbas Stanikzai a profitat de tribuna care i-a fost oferita - in contextul in care ultimele negocieri cu Statele Unite la sfarsitul lui ianuarie la Doha au avut loc departe de obiectivul camerelor de filmat -, pentru a spune ce fel de putere intentioneaza talibanii sa exercite in cazul semnarii unui acord de pace.In primul rand, el reclama o noua "Constitutie islamica" a Afganistanului, care sa o inlocuiasca pe cea actuala, pe care a catalogat-o drept "vaga si contradictorie" ori "invalida, pentru ca ea a fost copiata dupa Occident".Talibanii "nu vor monopolul puterii, ci un sistem islamic inclusiv", a dat el asigurari, dupa ce a prezentat o lunga lista de revendicari."Noi nu vom permite nimanui sa foloseasca pamantul afgan impotriva cuiva", a tunat reprezentantul taliban.El a promis, de asemenea, eradicarea cultivarii macului, care furnizeaza 90% din opiul mondial si de pe urma caruia talibanii obtin in prezent venituri importante, si sa ia masuri in vederea prevenirii pierderilor civile intr-un conflict care s-a soldat cu zeci de mii de morti si raniti.Organizatiile umanitare vor fi invitate, afirma el, sa patrunda "fara risc" in teritoriul aflat sub controlul talibanilor.