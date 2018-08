Trei militari au fost ucisi in Afganistan. NATO nu mentioneaza nationalitatea

Afganistanul insangerat

Un militar american a fost ranit, dar si alti doi militari afgani, in acelasi atac, precizeaza RS in comunicat, care nu mentioneaza nationalitatea celor trei militari ucisi, relateaza AFP.Talibanii au revendicat pe Twitter "o explozie contra fortelor invadatorului american la Charikar, in aceasta (duminica) dimineata, care a ucis si ranit opt americani", referindu-se probabil la acest atentat."Atentatul a avut loc in apropiere de Charikar, in provincia Parwan", la aproximativ 70 de kilometri nord de Kabul, a declarat pentru AFP locotenent-colonelul Martin O'Donnell, ofiterul de presa al RS."Trei membri Resolute Support au fost ucisi de catre un kamikaze, in cursul unei patrule comune cu forte afgane, in estul Afganistanului", precizeaza RS intr-un comunicat - capitala afgana se afla in jumatatea de est a tarii.Guvernatorul provinciei Parwan a adaugat ca atentatul a avut loc "catre ora (locala) 6:00 (4:00, ora Romaniei), in aceasta (duminica) dimineata, in apropierea orasului Charikar"."Un kamikaze pe jos a vizat un convoi al fortelor americane la Charikar, dar nu avem vreo informatie despre victime", a declarat pentru AFP Wahida Shahkar, o purtatoare de cuvant a Guvernului provincial.Reprezentanti NATO "recunosc ca membrul RS ranit este american", insa amintesc ca "Resolute Support are ca politica sa nu publice niciodata nationalitatea victimelor inainte ca ea sa fie facuta publica de autoritatile nationale in cauza".La jumatatea lui iulie, fortele americane au pierdut doi oameni intr-o saptamana, numarul militarilor americani ucisi in Afganistan de la inceputul anului ajungand astfel la patru.In 2017, 11 militari americani au fost ucisi.Operatiunea NATO, care succede Fortei Internationale de Asistenta in Afganistan (ISAF), numara in prezent aproximativ 16.000 de oameni in tara, in principal cu obiectivul de a asista si forma forte afgane.Numai americanii au mobilizat 13.000 de militari, dintre care aproximativ 2.000 sunt afectati unor misiuni de lupta.Comandantul RS, generalul american John Nicholson, citat intr-un comunicat, aminteste ca 41 de natiuni participa la aceasta forta.Contextul este deosebit de tensionat in Afganistan in aceasta vara, din cauza unei activitati militare - afgane si americane - in estul tarii, in provincia Nangarhar, la frontiera cu Pakistanul si in nord-vest, in provincia Faryab, aproape de Iran, unde armata afgana este hartuita de talibani.Simultan, gruparea Statul Islamic si-a multiplicat atentatele vizand "tinte moi" la oras, mai ales la Kabul si Jalalabad (est), in contextul in care a suferit infrangeri militare importante.A revendicat vineri un dublu atentat sinucigas comis la ora rugaciunii intr-o moschee siita, la Gardez, in est, soldat cu cel putin 35 de morti si peste 90 de raniti.