Un agent roman povesteste infernul din Kabul. Firma de securitate va fi data in judecata

Barbatul a povestit, pentru TVR 1, ca mai multi romani angajati ai firmei de securitate care pazea cartierul ar fi vrut sa lupte, insa n-au primit arme. Abia dupa atac acestia au capatat arme de la firma de securitate.El a declarat ca talibanii au inceput sa traga la aproximativ doua minute dupa ce au detonat masina-capcana. Romanul a explicat ca in mod normal talibanii nu ar fi avut timp sa intre prin zona distrusa de explozie si sa atace intr-un timp atat de scurt, ceea ce l-a facut sa creada ca agresorii ar fi avut complici in interior.Lupta cu talibanii a durat cateva ore. Romanul a povestit cum talibanii intrau in fiecare camera cu intentia de a omori strainii, cam 400 in total. Dupa lupta destul de complicata, agentii de securitate romani si bulgari au lichidat comandoul taliban. El a explicat ca fortele speciale afgane au intervenit foarte tarziu, abia dupa ce comandoul taliban fusese lichidat de romani si bulgari.Colegii sai au reusit sa-l salveze pe cel de-al doilea membru al echipei ambasadei, care a fost ranit grav.Barbatul a mai spus ca in cei 11 ani de cand lucreaza in domeniu nu a trecut printr-o asemenea lupta. El a precizat ca talibanii erau foarte bine inarmati, cu pistoale mitraliera Kalasnikov, multe incarcatoare, grenade defensive si pachete cu explozibili cu banda dublu adeziva pentru a putea fi fixate pe usile buncarelor din Cartierul Verde.Romanul a precizat ca el si colegii sai, care au primit destul de tarziu armele de la firma de securitate, au trebuit sa faca mai mult decat era prevazut in contract. El a adaugat ca 8 agenti romani care au supravietuit atacului s-au intors acasa si vor acum sa dea in judecata compania de securitate.Amintim ca joi dimineata s-a produs o explozie puternica in centrul capitalei afgane Kabul, in apropierea cartierului general al NATO si a unor birouri guvernamentale, intre care principalul serviciu de informatii afgan.5 persoane si-au pierdut viata, printre care si militarul roman, iar alte 35 au fost ranite.Atentatul s-a produs la trei zile de la un altul ce a distrus 80% din cladirea Ambasadei Romaniei la Kabul si in care un alt roman, de data aceasta membru al corpului diplomatic, si-a pierdut viata, in timp ce un altul a fost ranit.