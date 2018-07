Un autobuz cu civili a sarit in aer in Afganistan

Ziare.

com

"A fost o mina amplasata de talibani pentru a lovi fortele de securitate. Dar a lovit un autobuz cu pasageri", a declarat purtatorul de cuvant al politiei din provincia Farah, informeaza marti AFP.Potrivit purtatorului de cuvant al guvernatorului Naser Mehri, care a confirmat bilantul victimelor, "incidentul s-a produs marti, in jurul orei locale 04:30" (00:00 GMT) . "Autobuzul efectua legatura Herat-Kabul cand a sarit in aer la impactul cu o mina disimulata la sol pe un drum din districtul Bal Baluk din Farah", a mai precizat el.Talibanii, care beneficiaza de sprijinul Iranului vecin, s-au regrupat in aceasta provincie din vestul Afganistanului, la frontiera iraniana, incercand in primavara sa ocupe capitala provinciei si un baraj. Ei au fost respinsi de o interventie a fortelor afgane si americane in luna mai.In 2017, insurgentii au incercat de trei ori sa preia controlul asupra orasului Farah, potrivit retelei de analisti Afghanistan Analysts Network.