Un avion cu 83 de persoane la bord s-a prabusit in Afganistan

La bordul avionului Boeing 737-400 se aflau 83 de persoane, informeaza Mirror , care citeaza presa locala.Zona in care s-a prabusit avionul ar fi controlata de talibani. Momentan nu se stie daca exista supravietuitori."Un avion Boeing s-a prabusit in provincia Ghazni in jurul orei locale 13.10", a declarat Arif Noori, purtator de cuvant al biroului guvernatorului provinciei.Acesta a spus ca avionul apartine Ariana Afghan Airline, insa compania a negat informatia.I.O.