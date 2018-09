Un elicopter moldovenesc s-a prabusit in Afganistan: 12 persoane au murit

Ziare.

"La data de 2 septembrie 2018, in Afganistan, la ora 3 UTC, elicopterul MI-8 MTV cu numarul de inregistrare ER-MHR al companiei aeriene Valan International Cargo Charter s-a prabusit la scurt timp dupa decolarea de la baza aeriana militara din Mazar-i-Sharif.La bordul elicopterului se aflau 3 membri ai echipajului cetateni ai Ucrainei si 11 pasageri cetateni ai Afganistanului. Potrivit informatiei preliminare, in urma accidentului au decedat 2 membri ai echipajului si 10 pasageri. Datele se concretizeaza, fiind pornita investigatia pentru obtinerea informatiilor suplimentare si stabilirea tuturor circumstantelor zborului", se arata in comunicatul transmis de Autoritatea Aeronautica Civila a Republicii Moldova Elicopterul s-ar fi prabusit din cauza unei probleme tehnice, iar la impactul cu solul a luat foc, potrivit The New York Times ProTV.md aminteste ca nu este primul incident al companiei Valan International. Anul trecut patru moldoveni au murit, iar doi au fost raniti, dupa ce avionul cargo in care se aflau s-a prabusit in Oceanul Atlantic, in timp ce se pregatea sa aterizeze. De asemenea, in noiembrie 2015, un elicopter al aceleeasi companii a fost doborat de talibanii din Afganistan. Un moldovean a murit atunci, iar doi au fost raniti.Valan International Cargo Charter este specializata in transportul marfurilor si a personalului in misiuni internationale.