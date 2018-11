Un militar american a fost ucis in Afganistan

Ziare.

com

Identitatea militarului si detaliile incidentului in care acesta a decedat vor fi anuntate ulterior, a transmis Debra Richardson, purtator de cuvant al Misiunii NATO in Afganista.Statele Unite au trimis peste 14.000 de militari in Afganistan. Misiunea Statelor Unite in Afganistan are ca scop ajutarea fortelor de securitate afgane sa invinga talibanii.Peste 2.400 de militari americani au fost ucisi in razboiul din Afganistan, in care Statele Unite au intervenit in urma cu 17 ani.