Un militar roman din Afganistan, transferat de urgenta in Germania

Ziare.

com

Potrivit Ministerului Apararii Nationale (MApN), miercuri, 11 martie, plutonierul adjutant principal Gicu-Florin Spulber, aflat in misiune in TO Afganistan cu Batalionul Protectia Fortei "Viperele Negre", in timp ce se deplasa la activitati curente in Baza Aeriana Kandahar, a acuzat dureri de cap si stare de ameteala."Militarul s-a deplasat la infirmeria batalionului pentru consult, ulterior pierzandu-si cunostinta.Acesta a fost stabilizat de echipa medicala a batalionului, fiind transferat de urgenta la spitalul american ROL 3 din Baza Aeriana Kandahar", arata sursa citata.In urma investigatiilor medicale suplimentare, comandantul batalionului a fost informat ca subofiterul a suferit o ruptura de anevrism cerebral si urmeaza sa fie transferat pe calea aerului, in cursul noptii, in Germania, la spitalul militar american de la Landsthul.