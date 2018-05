10.000 de oameni au protestat in Maroc fata de mutarea ambasadei SUA la Ierusalim (Foto&Video)

#قروب_فلسطيني

🇲🇦



Millions standing up for Palestine in #Morocco

Photos see comment



Hands of Al-Aqsa. pic.twitter.com/V8f5GT3bIS- alQuds (@palestine_bs) May 20, 2018

Mass demonstrations roam the streets of #Casablanca, #Morocco, condemning the transfer of the US Embassy to #Jerusalem and to show solidarity with #Gaza. pic.twitter.com/sagSPlnm0l - Shehab News (@ShehabAgencyEn) May 20, 2018

Million in anger in the streets of Casablanca in #Morocco in solidarity with #Gaza and refused to transfer the US embassy to occupied Jerusalem, the capital of #Palestine pic.twitter.com/QiJvGjsxOD - ghaza_english (@ghaza_english) May 20, 2018

In cadrul protestului organizat la cateva zile dupa inaugurarea Ambasadei SUA din Iersualim , 10.000 de marocani au scandat "Moarte Israelului" pe strazile din Casablanca, potrivit Reuters.Protestatarii au fluturat steaguri palestiniene si pancarte pe care statea scris "Al Quds (Ierusalim), capitala eterna a Palestinei". Ambasada Statelor Unite de la Ierusalim a fost inaugurata la data de 14 mai, miscare ce a provocat noi tensiuni regionale.Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat in decembrie 2017 decizia controversata de a considera orasul Ierusalim drept capitala Israelului si, implicit, de a muta acolo ambasada SUA.Decizia lui Donald Trump a fost criticata dur de Autoritatea Palestiniana, de Liga Araba, de numeroase tari musulmane, de Adunarea Generala ONU, Uniunea Europeana si Rusia.