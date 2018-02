17 oameni au murit ingropati de gunoi in Mozambic (Video)

Ziare.

Maldarul inalt cat o cladire cu trei etaje a cedat din cauza ploilor torentiale din ultimele zile si a alunecat peste locuintele improvizate. Echipele de salvare cauta eventuali supravietuitori si incearca sa gaseasca trupurile celor care au pierit in aceasta tragedie, informeaza The Guardian "Muntii de gunoi s-au prabusit pe case si multe familii erau inca in interiorul acestora", a declarat Fatima Belchoir, un oficial mozambican.Autoritatile spun ca au incercat de multe ori sa-i determine pe oameni sa plece de la groapa de gunoi si chiar le-au dat terenuri in alta parte a orasului. Insa ei s-au intors mereu in cautare de mancare, haine sau obiecte pe care le pot vinde pentru a supravietui.Mai multe lucratori din domeniul sanatatii si-au exprimat de-a lungul timpului ingrijorarea fata de pericolele care ii pandesc pe locuitorii din zona.C.S.R.