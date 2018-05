Africa cere Europei sa ii restituie comorile furate

Ziare.

Statul Benin a solicitat Frantei sa inapoieze trei totemuri care apar sub titulatura de "imprumutate" in Musee du quai Branly din Paris, considerandu-le comori furate in perioada coloniala, scrie AFP.Cele trei statui au fost furate in 1892 de trupele franceze conduse de generalul Alfred Amedee Dodds in timpul atacului asupra palatului din Abomey, capitala istorica a Beninului. Reprezentantii muzeului parizian nu au comentat.Potrivit autoritatilor din Benin, in Franta exista intre 4.500 si 6.000 de obiecte care ii apartin statului african, intre care tronuri, usi din lemn gravate si sceptre regale.De la British Museum din Londra la Muzeul Regal pentru Africa Centrala din Tervuren (Belgia), numeroase colectii europene abunda de obiecte numite "coloniale", castigate in conditii frecvent discutabile.In acea epoca, militarii, antropologii, etnografii si misionarii care calatoreau in tarile cucerite se intorceau acasa cu amintiri adesea cumparate sau care au facut obiectul unui schimb, iar alteori furate.Inclusiv ministrul francez al Culturii Andre Malraux a fost condamnat in anii 1920 in Cambodgia pentru ca a incercat sa ia bazoreliefurile unui templu khmer.Statele africane ori asiatice nu sunt singurele afectate de asta. Grecia incearca de mai multi ani sa obtina inapoi de la Marea Britanie frizele Pantheonului.Expertii spun ca peste 90% dintre piesele importante din Africa sub-sahariana se afla in afara continentului. La randul sau, UNESCO sprijina de peste 40 de ani lupta acestor tari pentru a le fi restituite bunurile culturale disparute in epoca coloniala.Una dintre exceptii a reprezentat-o restituirea de catre Muzeul Etnologic din Berlin, in 2003, a unei statui reprezentand o pasare statului Zimbabwe, fosta colonie britanica.Liderii africani spera intr-o schimbare de atitudine a Frantei, dupa ce presedintele Emmanuel Macron a spus in luna noiembrie, in Burkina Faso, ca va lansa "conditiile pentru inapoierea patrimoniului african Africii" in urmatorii cinci ani.Aceasta ar fi "o descoperire istorica", potrivit ministrului camerunez al Culturii, Narcisse Mouelle Kombi. Tara ei, colonizata de Germania, Franta si Marea Britanie, este "una dintre principalele interesate".Dezbaterea este avansata in Germania, unde problema este pusa privind regimul fascist care a colectat numeroase piese culturale. In plus, numeroase muzee incearca sa determine originea a mii de obiecte ce dateaza din epoca coloniala, cand Germania controla Camerun, Togo si Tanzania, intre altele.