Aproape 1.000 de mineri au stat captivi 36 de ore intr-o mina de aur

Oamenii au ramas prizonieri sub pamant dupa ce o furtuna a intrerupt alimentarea cu energie electrica a minei, miercuri seara. Iar fara curent, lifturile cu care muncitorii erau scosi la suprafata n-au mai functionat. Abia vineri dimineata defectiunea sistemului electric s-a remediat iar minerii au fost salvati, potrivit BBC "Toti au fost scosi cu bine la suprafata", a precizat vineri James Wellsted, purtatorul de cuavnt al firmei Sibanye-Stillwater care detine mina si exploateaza zacamantul de aur.Acesta a spus ca unii dintre mineri erau foarte deshidratati si ca altii aveau tensiune arteriala ridicata, dar ca niciunul nu a fost diagnosticat cu vreo afectiune grava."A fost stresant, nu avem suficient aer acolo jos. Bine ca totusi administratia a reusit sa ne trimita apa si mancare", a spus Mike Khonto, unul dintre minerii salvati.Mina din care au fost recuperati cei 995 de muncitori are 23 de nivele si este adanca de 1.000 de metri.Rudele minerilor s-au adunat in numar mare langa exploatatie pentru a-i intampina pe cei salvati din adancuri.Africa de Sud este lider in extractia de aur, dar conditiile in care minerii lucreaza sunt adesea indoielnice. In 2017, au murit circa 80 de angajati din industria miniera din aceasta tara africana. Sindicalistii din domeniu atrag adesea atentia asupra conditiilor improprii in care minerii sunt obligati sa munceasca.G.K.