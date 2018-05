Atac cu bomba la o moschee: 28 de oameni au murit

Ziare.

com

Multe dintre victime au fost surprinse de a doua explozie in timp ce incercau sa fuga, a anuntat politia citata de The Independent Atacul din Mubi vine la doar o zi dupa ce presedintele Muhammadu Buhari s-a intalnit cu Donald Trump si au discutat despre pericolul pe care il reprezinta grupul extremist Boko Haram.Imediat dupa atacurile acestea s-a dat vina pe membrii grupului Boko Haram."Acoperisul a fost smuls. Este, evident, atac al Boko Haram", a spus un localnic, care a precizat ca era jumatatea slujbei cand a avut loc atacul.Este a doua oara in ultimele luni cand zeci de oameni sunt ucisi in urma atacurilor asupra unor moschee din Mubi. In noiembrie, 50 de persoane au murit in urma unui atentat sinucigas comis de o adolescenta.A.G.